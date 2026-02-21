Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı... Mustafa Elitaş: "Artık Barış İçinde Yaşayabilmenin Ön Adımlarını Atacağız"

(İSTANBUL) - AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "İnşallah bundan sonraki süreç, o rapor çerçevesinde siyasi partilerimizin en önemli görevlerinden birisidir. 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkenin artık barış içinde yaşayabilmesinin ön adımlarını atacağız demektir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve davetliler katıldı.

İftarda söz alan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "İnşallah önümüzdeki günlerde de ramazanın bereketiyle birlik ve beraberliğin kaçınılmaz olduğu, dinimizin bu yoldaki tavsiyeleri ve emirleri çerçevesinde bir masa, bir konsensüsün ortaya çıkarıldığı, Türkiye için çarpan kalplerin bir arada olup, siyasi tahakkümlerle değil, siyasi hesap ve siyasi menfaat çerçevesinde değil, sadece Türkiye için, Türk milleti için ne yapılması gerekiyorsa, onunla birlikte hep beraber aynı hedefe doğru koşmanın ilk yolları olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Elitaş, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023 tarihinde İsrail denen haydut devlet Gazze'ye saldırmaya başladı. O günden bu tarafa Gazze'de 70 binden fazla insanı katletti, soykırım yaptı. Soykırıma maruz kalmış bir millet bugün soykırım yaparak tarihe geçme noktasına geldi. O gün hep birlikte Türkiye'de yaşayan insanlar İslam alemi Gazze'deki soykırımı lanetlediler, önleyebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Hem Filistin'in 1967 sınırlarında yapıldığı gibi başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tüm dünyada tanınması, hayata geçirilmesi, Gazze'nin ve Gazzelilerin olacağı bir dünyanın önümüzdeki günlerde oluşmasına bu mübarek ramazanda yaptığımız dualarla ulaşacağımız kanaatindeyim."

Bizim bulunduğumuz coğrafya uzun yıllardır karmaşaların, fitnenin ve fesadın çok rahat yetiştiği ve yeşerdiği bir coğrafya. Cumhurbaşkanımız 26 Ağustos 2024'te Ahlat'ta 'Önce Türkiye'nin içini tahkim edeceğiz, daha sonra bölgemizde terörsüz bir bölge yaratmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' dedi. Arkasından terörsüz Türkiye süreci başladı. Tüm siyasi partiler Terörsüz Türkiye Komisyonu'na üyeler verdiler. Yaklaşık altı aya yakın komisyon toplandı, çeşitli değerlendirmeler yaptılar ve sonunda da hemen hemen ittifakla raporunu yayınladı. İnşallah bundan sonraki süreç, o rapor çerçevesinde siyasi partilerimizin en önemli görevlerinden birisidir. 45 yıldır bu ülkeyi zor durumda bırakan terörist örgütün kendisini feshetmesi, 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkenin artık barış içinde yaşayabilmesinin ön adımlarını atacağız demektir. 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla, o günden bugüne kadar gelen ekonomik gelişmelerle, milletimizin refahını artırmak için yaptırdığımız büyük gayretler sonrasında belli bir noktaya geldik. Nasıl ki TBMM'de komisyon bu konuyu başarıyla ortaya koymuşsa, bundan sonra da milletimizin direktifleri ve tavsiyeleri doğrultusunda yapacağımızı ümit ediyorum."