Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Ziyareti.. MHP'li Karakaya: "Cumhur İttifakı ile Oluşturulan Bir Vizyondur" - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Ziyareti.. MHP'li Karakaya: "Cumhur İttifakı ile Oluşturulan Bir Vizyondur"

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. AKP heyeti, MHP’yi ziyaret etti.  MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı'nın  "seçim ittifakı" şeklinde algılanmaması gerektiğini belirterek, "Bu bir zihniyettir. Bazıları geçmiş dönemde o siyasi partiler arasındaki oluşan ittifaklar girişimlerle Cumhur İttifakı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi değerlendirmeleri Cumhur İttifakı'nda akılları sıra bir soğutma, ayrıştırma girişimleri geçmişte de oldu. Asıl göz önünde bulundurulması gereken Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik sadece partiler anlamında değil, elbette partilerinde ömrü olabilir. Asıl burada Cumhur İttifakı ile oluşturulan bir vizyondur ve bu vizyon önemlidir" dedi.

17.06.2024 11:30
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(ANKARA)- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. AKP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.  MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı'nın  "seçim ittifakı" şeklinde algılanmaması gerektiğini belirterek, "Bu bir zihniyettir. Bazıları geçmiş dönemde o siyasi partiler arasındaki oluşan ittifaklar girişimlerle Cumhur İttifakı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi değerlendirmeleri Cumhur İttifakı'nda akılları sıra bir soğutma, ayrıştırma girişimleri geçmişte de oldu. Asıl göz önünde bulundurulması gereken Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik sadece partiler anlamında değil, elbette partilerinde ömrü olabilir. Asıl burada Cumhur İttifakı ile oluşturulan bir vizyondur ve bu vizyon önemlidir" dedi.

MHP'ye ilk ziyareti Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir Başkanlığında DSP heyeti yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı, MYK üyesi Fatih Çetinkaya eşlik etti. İki partinin temsilcileri arasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konuşuldu.

Ardından AK Parti heyeti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, Genel Merkez Gençlik Koları MKYK Salih Aydın, MHP'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı'nın  "seçim ittifakı" şeklinde algılanmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

" Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu karar çerçevesinde hedeflerini ortaya koymuş, bu çalışmalarını başlatmış bir ittifaktan bahsediyoruz. Bu bir zihniyettir. Bazıları geçmiş dönemde o siyasi partiler arasındaki oluşan ittifaklar girişimlerle Cumhur İttifkı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi değerlendirmeleri Cumhur İttifakı'nda akılları sıra bir soğutma, ayrıştırma girişimleri geçmişte de oldu. Asıl göz önünde bulundurulması gereken Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik sadece partiler anlamında değil, elbette partilerinde ömrü olabilir. Asıl burada Cumhur İttifakı ile oluşturulan bir vizyondur ve bu vizyon önemlidir. Bu vizyon oturduktan sonra yarın bu vizyonun ismi A parti B parti olan partiler alabilir."

Cumhur İttifakı'na ilişkin "algı manipülasyonu" yapıldığını  ileri süren Karakaya, "Algı manipülasyonu konusundaki tuzaklar kamuoyunu farklı düşündürebiliyor. Cumhur İttifakı bugüne kadar seçimlerde başarılara imza atarak geldi. Türkiye Yüzyılı diyoruz, yüzyıllık hedefi ortaya koyan partilerden bahsediyoruz. Son tahlilde Cumhur İttifakı siyasette bir vizyon birlikteliğini ortaya koymuştur. Türk siyasi tarihine böyle geçecektir" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın vefasıyla makes bulacaktır"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da "Çıkar odaklı değil, günün sonunda ilkesel zeminde kurulan bir ittifak olduğunu gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Birileri gibi çıkar odaklı değil, günün sonunda ilkesel zeminde ve bizim bir idealimiz var memlekete dahil. Biz bu ilkeler zemininde bir araya gelmiş bir ittifakız. Cumhurbaşkanımız her platformda ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasetteki en kıymetli alameti farıkalarından birisi de vefa duygusudur. Dolayısıyla sayın Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlarda takındığı pozisyon her zaman Cumhurbaşkanımızın vefasıyla makes (yansımak, yansıyacak yer bulmak) bulacaktır. Ülkemize dair yapılacaklar listesi var. Bunların en önemli bir kısmını yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tabiri caizse bizim yarışımız kendimizle. Bizler memleket için 'daha fazla ne yapabiliriz' noktasındayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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