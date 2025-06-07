Siyasi Partilerden Saadet'e Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Siyasi Partilerden Saadet'e Bayram Ziyareti

07.06.2025 17:42
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17 parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ni ziyaret etti, Gazze'ye dikkat çekildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 17 partinin heyeti, Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Konuk heyetleri, Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Betiye Ekinci ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Furkan Öztürk ağırladı.

Ziyarette, bayramlaşmaların ardından, Gazzeli kadınlar ile şef Israa Alhalabi'nin hazırladığı "kahke" kurabiyesi ikram edildi.

Konuk heyetlere Alhalabi'nin kaleme aldığı mektubu okuyan Güneş, Gazze'de yaşanan soykırımın gündemden düşürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Alhalabi'nin mektubunda, "Bu bayram kahke pişmedi Gazze'de. Çünkü, un yok, çünkü fırın yok, çünkü çocuklar yok, çünkü artık evler yok. Bayramlık elbise giyemeyen, bayram namazına gidemeyen, sadece mezar taşına sarılıp 'Bayramın mübarek olsun' diyebilen insanların şehridir artık Gazze. Ben bu bayram kahkeyi Gazze'de yapamadım. Ama sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bizi unutmayın istedim." ifadeleri yer aldı.

MHP heyetinin ziyareti

Saadet Partisi'ni ziyaret eden MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Sadir Durmaz, "Biz ısrarla her platformda Türkiye'nin sınırları Kudüs'ten başlar, diyoruz. Bu konuda son derece samimi ve duyarlıyız. Maddi ve manevi olarak oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Atılmış ve atılacak her türlü adımı destekliyoruz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na da değinen Durmaz, bu komisyonun Meclis'te kurulmasının önemine işaret ederek, "Devletimiz, Cumhurbaşkanımız bu süreci sonuna kadar destekliyor. Diğer partilerin de başta Saadet Partisi olmak üzere samimi yaklaşımlarını gördük." değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti heyetinin ziyareti

DEM Parti Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü ve MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak başkanlığındaki heyet de Saadet Partisi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Balsak, Türkiye'nin tarihi süreçte olduğu ve bu sürecin tarihi sorumluluklar alınarak cesaretli bir şekilde amaca ulaştırılması gerektiği yönünde görüşlerini aktardı.

Süreç boyunca barışa öncelik verdiklerini belirten Balsak, "Keşke barış olsa. Çünkü, barışın kaybedeni yok. Biz, kaybettiklerimizi belki barışla tekrardan getirebileceğimizi düşünüyoruz. Coğrafyamız buna çok uygun. İslam medeniyetinin getirdiği o hoşgörü de aslında bize bir anlamda farz kılınmış." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş de "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu açılımla ilgili olayı, bunu tüm partilere mal etmek lazım. Açık yüreklilikle neler olduğunu anlatmak lazım. Umarız başarılı olur, umarız barış sağlanır." dedi.

Sorunların daha erken yıllarda çözülmesi gerektiğini ifade eden Güneş, "İnşallah, bundan sonra geç kalınmaz bazı olaylarda. Zamanında müdahale edilir, canımıza, malımıza, ülkemizin gelişmesine mal olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Saadet Partisi'ni, Anahtar Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, DSP, HÜDA PAR, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, BTP, Zafer Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetleri de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siyasi Partilerden Saadet'e Bayram Ziyareti - Son Dakika

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