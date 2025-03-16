Siyasi Partilerin Günlük Faaliyetleri ve Süper Lig Maçı

10.00 - 15.30 - 17.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Kültür Dernekleri Genel Kuruluna katılacak, siyasi partileri ziyaret turu kapsamında SOL Parti ve SOLDEP'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Savaştepe Öğretmen Okulu'nda basın açıklaması yapacak ardından OnHann Termal Hotel'de panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/BALIKESİR)

12.00- 20.30- CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında Diyarbakır ve Erzincan'da partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR- ERZİNCAN)

12.00 - 14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK'i ziyaret edecek, Yöre Dernekleri Federasyonu ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.18 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek iftar programında vatandaşlar ve partililerle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.25-Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin uysal, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nın Şelale Restoran'da düzenleyeceği iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

20.30- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçıyla tamamlanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…