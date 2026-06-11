A Milli Takım için 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' marşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım için 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' marşı

11.06.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından A Milli Futbol Takımı için 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' adlı marş hazırlandı. Marş, Dünya Kupası yolculuğunda birlik ve beraberliği vurgulamayı hedefliyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda A Milli Futbol Takımı için "Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı marş hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan marşın, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğunda birlik, beraberlik ve ortak heyecanı yansıtmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada çalışmanın milyonlarca vatandaşı ay-yıldızlı forma etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşıdığı ifade edildi.

Marşın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığına ve katkı sunanlara teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kültür, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Takım için 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' marşı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında tek gol ve kırmızı kart
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında tek gol ve kırmızı kart
21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım için 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' marşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.