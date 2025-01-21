Slovakya Başbakanı Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Belki ilk defa Gazze'deki insanlar, çocuklar dahil olmak üzere savaşın kötü seslerini dinlemiyor artık." dedi.

Fico, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Slovakya ve Türkiye'nin iyi ve kötü zamanlarda yan yana duran ülkeler olduğunu ifade eden Fico, "Bu bizim dostluğumuzun kuvvetini gösteriyor. Bu, temeli sağlam attığımızı gösteriyor. Slovakya hükümeti büyük bir saygıyla, rasyonel pragmatik ve barışçıl dış politikanızı takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Fico, iki ülkenin de Ukrayna'daki savaş konusunda aynı görüşe sahip olduğunu vurguladı.

"Sizi şu konuda teşvik etmek isterim, maksimum güçle, azami güçle Türkiye'nin bir ülke olarak belki bu anlaşmazlığın temel aktörlerine ev sahipliği yapabileceğini düşünüyorum. Bu konuda teşvik etmek istiyorum. Bu konudaki hepimizin istediği barış ve ateşkese aracılık edebilir." diyen Fico, savaşta herhangi askeri bir çözüm olmadığını belirtti.

Fico, "Biz sizin akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz Suriye konusunda da." diyerek, Erdoğan'dan bu konuda bilgi aldığını ve bunların çok değerli olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, Suriye konusunda kararlı bir rol oynamak isteğini belirten Fico, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi için Türkiye'nin önemli adımlar atacağına inandığını söyledi.

Belki ilk defa Gazze'deki insanlar savaşın kötü seslerini dinlemiyor"

Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getiren Fico, "İnsanların geri dönmesine yönelik olarak, özellikle de kaçırılan veya esir alınan kişilerin de geri dönüşü konusunda atılacak adımları takip ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin oynadığı önemli ve egemen rolü takdirle karşıladığını vurgulayan Fico, "Belki ilk defa Gazze'deki insanlar, çocuklar dahil olmak üzere savaşın kötü seslerini dinlemiyor artık." değerlendirmesinde bulundu.

Fico, ülkesinin AB ile NATO'ya üye olduğuna ve NATO'da da Türkiye ile ittifak olduğuna işaret etti.

"Türkiye, günümüzde bir çok spesifik alanda bir dünya lideri"

Erdoğan ile görüşmesinde, spesifik projelerin de ele alındığını anlatan Fico, nükleer, su yönetimi ve otomotiv sektörü gibi alanlarda işbirliği yapılabileceği üzerinde de konuşulduğunu aktardı.

Fico, "(Türkiye) Günümüzde bir çok spesifik alanda bir dünya lideri." diyerek, Türkiye'nin teknolojik alanlardaki başarılarına değindi.

"Ukrayna transit gazının durdurulması kararını eleştiriyorum"

Slovakya'nın açık bir şekilde hiçbir geri adım atmadan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin (transit gazın durdurulması) kararına itiraz ettiğini ve bunu eleştirdiğini söyleyen Fico, "Ukrayna transit gazının durdurulması kararını eleştiriyorum. Bu karar hem Slovakya Cumhuriyeti'ne hem bütün Avrupa Birliği'ne zarar verdi aslında." diye konuştu.

Fico, Erdoğan ile görüşmesinde, bu konunun ele alındığını ve alternatif geliştirilmesi yönünde, Türk yetkililerin Slovak yetkililerle görüşmelerini sürdüreceğini ve Slovakya'nın Rusya bölgesinden gelen gazı almaya devam etmesinin sağlanmaya çalışılacağını aktardı.

"Gazın doğudan batıya akışını engelleme yönündeki tüm girişimleri reddediyorum"

Fico, gazın doğudan batıya akışını engelleme yönündeki tüm girişimleri de reddettiğine dikkati çekerek, "Ukrayna'da transitin engellenmesi ile aslında bir askeri saldırıya da şahitlik ettik, Rusya bölgesinde Ukrayna'nın bir saldırısıydı." diye konuştu.

Bu saldırıyı da kınadığını söyleyen Fico, şunları kaydetti:

"Bu tür adımların, herhangi bir istikrarla ya da iyi ilişkilere bizi yönlendirmeyeceğini biliyoruz. Ukrayna'da yapılacak ateşkesin ardından, tüm Avrupa çerçevesinde enerji güvenliği konusunu kapsamlı bir şekilde ele alınacağını umuyoruz. Bunu yaparken de akıllarda hem üye devletlerin çıkarlarının hem tüm AB çıkarlarının bulundurulacağını umuyoruz."

Fico, Türkiye'nin Slovakya için turizm alanında çok cazip bir ülke olduğunu, ilerleyen dönemlerde ülkesinden, gelecek ziyaretçi sayısında artışın devam edeceğini söyledi.

Türk turizmcilerin iyi hizmet verdiğini belirten Fico, Slovakyalıların tatillerini Türkiye'de geçirmekten memnun olduklarını ve iki ülke arasındaki hava yolu ulaşımının daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Slovakya'da ağırlamak istediğini sözlerine ekledi.

"Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi kabul edilemez"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fico, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve ülkesinin bu konuda küçük bir aktör olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni görevine başladığını hatırlatan Fico, şöyle devam etti:

"Eğer sözünü tutarsa ve elinden gelen çabayı göstererek en kısa süre içerisinde Ukrayna'daki kan dökülmesine son verebilirse kendisini tebrik ederiz. Bizim de mümkün oldukça kendisini desteklememiz gerekir. Hepimiz, pembe gözlüklerimizi bir kenara bırakalım ve biraz gerçekçi olalım. Özellikle de elde edilebilir barış anlamında..."

Fico, Rusya'nın halihazırda girdiği bölgelerden çekilmesinin ve Ukrayna'nın da NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını anlattı.

"Bu Slovakya hükümetinin görüşü değil, bu mümkün olmayan bir durum." diyen Fico, adil bir barış için her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm olması gerektiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri'nin "Ukrayna müzakere masasına gelmek için fazla zayıf" ifadesine atıfta bulunarak, bu ifadenin kendisini endişelendirdiğini vurgulayan Fico, "NATO Genel Sekreteri'ne soruyorum, ne kadar Ukraynalı, ne kadar Rus, ne kadar sivilin ölmesi gerekir ki, Ukrayna'nın masaya, müzakere masasına gelebilecek kadar güçlü olduğu izlenimine sahip olabilsin?" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes çağrısında bulunduğunu söyleyen Fico, bu konuda birçok diğer AB üye devletinin de görüşlerini reddettiğini belirtti.

Fico, "Ukrayna için belirlenen bu tür stratejiler, herhangi bir etkiye sebep olmaz, bizim yapabileceğimiz tek şey aslında büyük aktörlerden, bu taleplerde bulunmak. Türkiye de bu tür büyük aktörlerden bir tanesi." diyerek, Türkiye'nin barış görüşmeleri başlatması yönünde çağrıda bulunabileceğini vurguladı.

"Barış, neredeyse AB literatüründen çıkan bir kelime oldu." yorumunda bulunan Fico, bu kelimenin tam anlamıyla kullanılmadığını dile getirdi.

(Bitti)