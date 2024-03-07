Slovenya Cumhurbaşkanı BMGK'ye Gazze'deki cinayetleri durdurma çağrısında bulundu

Güncel

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "BMGK'ye Gazze'deki cinayetleri durdurma çağrısında bulunuyorum." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanlığınca paylaşılan video mesajda Pirc Musar, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Pirc Musar mesajında, uluslararası toplumun insani yardım ve insanlık sınavında ne kadar başarısız olduğunu görmenin kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi.

Slovenya'nın temel insan hak ve özgürlüklerini korumaya kararlı demokratik bir ülke olarak buna izin vermeyeceğini belirten Pirc Musar, "Yakın zamanda bu konuda Ukrayna'yı desteklediğimi açıkladım. Bugün BMGK'ye Gazze'deki cinayetleri durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Pirc Musar, BMGK'nin kurulduğu günden beri veto yetkisine sahip ülkelerin çıkarlarının kurbanı olduğuna işaret ederek, "Bu çıkarlar yüzünden dünya çapında milyonlarca insan öldü. BMGK üyeliği ülkelerin dar çıkarlarına yönelik değil, orada oturup insanlık adına hareket etmelerine yöneliktir." diye konuştu.

"BMGK'nin İsrail'e açıkça bilgi verecek bir kararla derhal harekete geçmesi gerekiyor"

Bu sorumsuzluk nedeniyle Gazze'den hem dehşetle hem de utançla gözlerimizi kapatmamıza neden olan görüntüler geldiğine işaret eden Pirc Musar, şöyle devam etti:

"Ölü, yaralı, hasta ve hatta açlıktan ölmek üzere olan çocuklar siyaset ve devlet çıkarları, ittifaklar ve uluslararası destek veya meşru müdafaa meselesi değildir. Bunlar sadece bir suçtur ve insanlığın inkarıdır. BMGK'ye üye devletleri bu vahşete son vermeye çağırıyorum. BMGK'nin bir üyesi olarak Slovenya, elinden geldiğince ve sahip olduğu tüm bilgi ve deneyimle, ateşkes sağlanması ve Gazze'deki sivillere acil insani yardım sağlanması için çabalamaya devam etmelidir. Ramazan ayı başlamadan ateşkesin sağlanması iç ve dış kamuoyunun tamamı tarafından talep edilmektedir. Slovenya Cumhurbaşkanı olarak bu çabalara her zaman aktif olarak katılmaya hazırım."

Pirc Musar, sivil halka karşı kitlesel suçların işlendiği dönemlerde veto hakkının meşru olmadığının altını çizerek, "BMGK'nin İsrail'e açıkça bilgi verecek bir kararla derhal harekete geçmesi gerekiyor. Gazze'de ve ayrıca Batı Şeria'da olup bitenler BM Şartı'na aykırıdır." ifadelerini kullandı.

???????Tehdit altındaki ulusların meşru müdafaa hakkı bulunduğunu ancak Hamas'ın yaptıklarını ve İsrail'in Filistinlileri toplu cezalandırma politikasını unutmayacaklarını belirten Pirc Musar, "Artık bu savaşta yalnızca bir ulus tehlikede: Filistin. Bunun acilen barışa ve insani yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.