Slovenya'da Mavi Dil Hastalığı Vakasına Rastlandı - Son Dakika
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Slovenya'da Mavi Dil Hastalığı Vakasına Rastlandı

Slovenya'da ilk mavi dil hastalığı vakası tespit edildi, hayvanlar için aşı önerildi.

12.02.2025 13:21
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LJUBLJANA, 12 Şubat (Xinhua) -- Slovenya, ülkedeki bir çiftlik hayvanında görülen ilk mavi dil hastalığı vakasını resmi olarak duyurdu.

Slovenya Basın Ajansı'na göre hastalık, hayvanlarda herhangi bir belirti görülmemesine rağmen rutin hayvan sağlığı kontrollerinde antikorlara rastlanmasıyla tespit edildi.

Salı günü hastalıkla ilgili duyuruyu yapan Ulusal Gıda Güvenliği, Veterinerlik Sektörü ve Bitki Koruma İdaresi, hastalığa karşı hayvanlara önleyici aşı yaptırılmasını tavsiye etti.

2023'ten bu yana Avrupa'da yayılmaya devam eden hastalık, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere çoğu Avrupa Birliği ülkesinde görüldü.

Geviş getiren evcil ve yabani hayvanları etkileyen bulaşıcı olmayan viral bir hastalık olan mavi dil, bazı sinek türleri tarafından bulaştırılıyor. İnsanlara bulaşmayan hastalık, büyük ve küçükbaş hayvanlar başta olmak üzere, çok sayıda hayvan ölümlerine neden oluyor.

Belirtileri arasında şişmiş, mavi renkte dil ve ağız iltihabı yer alan hastalığın bulaştığı hayvanlardan bazıları iyileşirken, diğerleri ödem ve yeme içme fonksiyonlarının kesilmesi gibi komplikasyonlar nedeniyle ölüyor.

Kaynak: Xinhua

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