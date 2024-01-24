 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, Gazze'de her 100 Filistinliden birinin öldürüldüğüne dikkati çekti. Fajon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin toplantısında konuşma yaptı. Ateşkesin sivillerin korunmasına olanak sağlayacağını belirten Fajon, Gazze'deki ölümlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu ve insanların açlık çektiğini ifade etti. Fajon, ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi yönündeki açıklamaları kabul etmediklerini ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı. Ateşkesin sağlanması ve 2 devletli çözümün gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Fajon, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi talebinde bulundu.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gazze\'de Ateşkes Çağrısı Yaptı
24.01.2024 - 00:23,  Güncelleme: 00:23
Abone Ol

NEW Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, Gazze'de her 100 Filistinliden birinin öldürüldüğüne dikkati çekti.

Fajon, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin toplantısında konuşma yaptı.

Toplantıda tek ve açık bir mesajının olduğuna işaret eden Fajon, "Gazze'de acil ateşkes gerekli. İzin verin ateşkes çağrımızın nedenlerini anlatayım. Yalnızca ateşkes, sivillerin korunmasına olanak sağlayacaktır." dedi.

Fajon, "Gazze'de her 100 Filistinliden biri öldürüldü. Artık yeter. Bu ölümlerin çoğu kadın ve çocuklar. Kalan siviller, çöken sağlık sisteminde ve kötü koşullarda açlık çekiyor. İnsani yardımın ulaşmasını da ancak ateşkes sağlayabilir." diye konuştu.

İnsanlığın kazanması için anlamlı insani adımların atılması gerektiğine işaret eden Fajon, "Ateşkes sayesinde yerinden edilmiş vatandaşların da geri dönüşü sağlanabilir. İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi yönündeki açıklamalarını kabul etmiyor ve kınıyoruz." diye konuştu.

Fajon, Gazze'deki halkın defalarca kaçmak zorunda bırakıldığını söyleyerek, "Ateşkes ve 2 devletli çözüm aşırıcılığın yayılmasını önleyecektir. Slovenya, terörün her türlüsüne karşı çıkmaktadır. Tüm rehinelerin serbest bırakılması noktasındaki çağrımızı da yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Çatışmanın askeri yolla sona ermeyeceğini, barışın sağlanması için 2 devletli çözümün sağlanması gerektiğini vurgulayan Fajon, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

Fajon, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Ateşkes aynı zamanda uyumluluk da sağlayacaktır. Ancak ateşkes bölgeye sakinlik getirecektir." ifadelerini kullandı.

Slovenyalı Bakan, "Yaklaşık 26 bin kurban sadece istatistik değil, hepsinin bir hayatı, hayali, umudu ve ailesi vardı. Bu çatışmada hayatını kaybedenlere saygı göstermeli ve barışı sağlamaya yardımcı olmalıyız. Acil ateşkes sağlanmalı." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, New York, Slovenya, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika


10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement