Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gazze\'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

NEW Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, Gazze'de her 100 Filistinliden birinin öldürüldüğüne dikkati çekti.

Fajon, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin toplantısında konuşma yaptı.

Toplantıda tek ve açık bir mesajının olduğuna işaret eden Fajon, "Gazze'de acil ateşkes gerekli. İzin verin ateşkes çağrımızın nedenlerini anlatayım. Yalnızca ateşkes, sivillerin korunmasına olanak sağlayacaktır." dedi.

Fajon, "Gazze'de her 100 Filistinliden biri öldürüldü. Artık yeter. Bu ölümlerin çoğu kadın ve çocuklar. Kalan siviller, çöken sağlık sisteminde ve kötü koşullarda açlık çekiyor. İnsani yardımın ulaşmasını da ancak ateşkes sağlayabilir." diye konuştu.

İnsanlığın kazanması için anlamlı insani adımların atılması gerektiğine işaret eden Fajon, "Ateşkes sayesinde yerinden edilmiş vatandaşların da geri dönüşü sağlanabilir. İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi yönündeki açıklamalarını kabul etmiyor ve kınıyoruz." diye konuştu.

Fajon, Gazze'deki halkın defalarca kaçmak zorunda bırakıldığını söyleyerek, "Ateşkes ve 2 devletli çözüm aşırıcılığın yayılmasını önleyecektir. Slovenya, terörün her türlüsüne karşı çıkmaktadır. Tüm rehinelerin serbest bırakılması noktasındaki çağrımızı da yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Çatışmanın askeri yolla sona ermeyeceğini, barışın sağlanması için 2 devletli çözümün sağlanması gerektiğini vurgulayan Fajon, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

Fajon, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Ateşkes aynı zamanda uyumluluk da sağlayacaktır. Ancak ateşkes bölgeye sakinlik getirecektir." ifadelerini kullandı.

Slovenyalı Bakan, "Yaklaşık 26 bin kurban sadece istatistik değil, hepsinin bir hayatı, hayali, umudu ve ailesi vardı. Bu çatışmada hayatını kaybedenlere saygı göstermeli ve barışı sağlamaya yardımcı olmalıyız. Acil ateşkes sağlanmalı." dedi.