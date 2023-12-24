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Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrollerini uzattı - Son Dakika
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Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrollerini uzattı

Slovenya, artan göç ve terör tehlikesi nedeniyle Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarında devam eden kontrollerini 22 Haziran 2024'e kadar uzatma kararı aldı. Bu karar, yasa dışı geçişlerin ve terör tehlikesinin arttığı Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan olaylar nedeniyle alındı.

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrollerini uzattı
24.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
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Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya, artan göç ve terör tehlikesi nedeniyle Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarında devam eden kontrollerini yeniden uzatma kararı aldı.

Slovenya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan olaylar nedeniyle yasa dışı geçişlerin ve terör tehlikesinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 21 Ekim'de AB üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile başlatılan sınır kontrollerinin 22 Haziran 2024'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Slovenya hükümeti, söz konusu kararı ilk olarak 21 Aralık'a kadar uzatmıştı.

Öte yandan, İtalya hükümeti de geçen hafta, Slovenya sınır kontrollerinin süresini 18 Ocak 2024'e kadar uzattığını duyurmuştu.

Ayrıca İtalya'nın 21 Ekim itibarıyla Slovenya ile başlattığı sınır kontrolü uygulamasının arkasından Slovenya da aynı gün Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrolüne başlamıştı.

Kaynak: AA
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