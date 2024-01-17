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SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı - Son Dakika
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SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı

Bursa'da Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 hastası olan 3,5 yaşındaki Göktuğ Aykan'a yardım kampanyası için markete konulan bağış kumbarası çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kumbarayı alıp montunun cebine koyduğu görüldü. Aykan ailesi, oğullarının tedavisi için 54 milyon TL'ye ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu vicdansızlığa sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı
17.01.2024 - 17:55,
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BURSA'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 hastası 3,5 yaşındaki Göktuğ Aykan'a yardım kampanyası için markete konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karacabey ilçesinde oturan Derya ve Eray Aykan (29) çiftinin 3,5 yıl önce Göktuğ ismini verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi. El ve ayak hareketsizliği nedeniyle ailesinin doktora götürdüğü Göktuğ'a, 13 aylıkken SMA Tip-2 tanısı koyuldu. Aykan çifti gen tedavisi için valiliğe başvurup, yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Karacabey ve diğer ilçelerdeki marketlere ve kabul eden esnafın iş yerlerine bağış kumbaraları dağıtıldı. Kumbaralardaki bağışlar her hafta düzenli olarak toplanırken, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir marketteki kumbaranın yerinde olmadığı fark edildi.

KUMBARAYI ALIP MONTUNUN CEBİNE KOYDU

İş yeri sahipleri, güvenlik kameralarını inceleyince, markete alışverişe gelen şüphelinin, kasanın yanında duran bağış kumbarasını alıp montunun cebine koyduğu görüldü. İhbarla kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

'GÖKTUĞ'UN 1 LİRASINA GÖZ DİKİYORLAR'

Oğlunun yurt dışında tedavi olması için 54 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Derya Aykan, gözyaşlarına hakim olamadı. Göktuğ'un durumunu anlatan Aykan, "Oğlum, 17 aydır SMA ile mücadele ediyor. 13 aylıkken tanı aldığında, Bursa Valiliği tarafından onaylı bir kampanyayla, evladımızı ilacına kavuşturmaya çalışıyoruz. İlacımız dünyanın en pahalı ilacı Zolgensma gen tedavisine ulaşmaya çalışıyoruz, 1 milyon 820 bin dolar. Bizler bunu sokaklarda 1 TL toplayarak, işletmelere koyduğumuz kumbaralarla yüzde 60'lık dilime getirdik. 17 aydır evladım acı çekiyor. Bizler bu acıyı çekerken bir işletmeye koyduğumuz kumbaramız çalındı. Bir kumbaradan çıkan meblağ 500 TL, belki de 400 TL çıkacak. Bu sizler için az bir meblağ olabilir ama bizler sokaklarda 1 TL'lerle, 50 kuruşlarla yüzde 60'lık dilime geldik. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Evladım acı çekerken, ellerinde, kollarında iğne izlerinden geçilmezken, Göktuğ'un 1 lirasına göz dikiyorlar. Evladımın kumbarasını çaldılar. Evladımın artık bu acıları son bulsun. Lütfen bu vicdansızlığa sessiz kalmayın. Evladımın ellerinden tutun, evladımın acıları son bulsun. Göktuğ'umun sizlere ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Karacabey, Hırsızlık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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