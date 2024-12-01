SMO, Tel Rıfat'ta PKK/YPG'yi Kovalıyor - Son Dakika
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SMO, Tel Rıfat'ta PKK/YPG'yi Kovalıyor

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak Tel Rıfat'ı kurtardı.

01.12.2024 21:46
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TEL Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.

SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.

Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı.

Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

?Özgürlük Şafağı Operasyonu

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki işgali

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Kaynak: AA

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