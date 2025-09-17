Smotrich Gazze'deki Emlak Ganimetini Paylaşacak

Gazze Şeridi'nin tamamının işgal ve ilhak edilmesini savunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 7 Ekim 2023'ten bu yana 65 binden fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını vurgulayan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına işaret ederek, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

Smotrich, Gazze'nin İsrail'e ilhakını savunuyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze Şeridi'nin saldırıların sona ermesinin ardından İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmek zorunda kaldığı 2005'te boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini bölgede yeniden inşa edeceklerini birçok kez öne süren Smotrich, bunu gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını dile getirmişti.

Smotrich, "Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." yorumunda bulunmuştu.