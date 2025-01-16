Smotrich Hükümeti Tehdit Etti - Son Dakika
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Smotrich Hükümeti Tehdit Etti

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, ateşkes anlaşmasını eleştirerek hükümeti devirmekle tehdit etti.

16.01.2025 02:46
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sebebiyle hükümeti devirmekle tehdit etti.

Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı bakan, X sosyal medya hesabından, ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Smotrich, "Hükümete sunulacak olan anlaşma İsrail Devleti'nin ulusal güvenliği açısından kötü ve tehlikeli bir anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, esirlerin geri dönmesini sağlaması bakımından büyük sevince sebep olmasının yanında İsrail açısından büyük kayıplara da yol açacağını kaydeden Smotrich, "Buna tüm gücümüzle karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Smotrich, Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve tüm esirlerin geri dönmesinin hükümette kalmalarının açık koşulu olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 2 gündür yoğun görüşmeler yürüttüklerini bildiren aşırı sağcı bakan, "Dindar siyonizmin ayrıntılı taleplerinin ne olduğunu biliyor ve top onun (Netanyahu) elinde." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, Smotrich'i ateşkesi engellemek için işbirliğine davet etmişti

Smotrich, daha önce "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak adlandırdığı ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir parçası olmayacaklarını belirtmişti.

Koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Smotrich'i Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisinin işbirliği yapması durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.

Kaynak: AA

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