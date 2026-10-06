Smotrich, Mısır'dan saldırı gelirse Sina'nın kalmayacağını iddia etti - Son Dakika
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Smotrich, Mısır'dan saldırı gelirse Sina'nın kalmayacağını iddia etti

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'ın İsrail'e olası saldırısı durumunda Sina diye bir yerin kalmayacağı iddiasında bulundu. Açıklamaya Mısır'dan henüz resmi tepki gelmezken Sisi dün ordunun ulusal güvenliği her koşulda korumaya hazır olduğunu belirtmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'ın İsrail'e saldırması halinde "Sina diye bir yerin kalmayacağını" iddia etti.

Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı galibiyetinin yıl dönümü arifesinde Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) haber sitesi "Hashtiblach"a görüntülü mülakat verdi.

İsrailli bakan, Mısır'ın olası bir hamlesine ilişkin, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz. Ancak hayır, bu bir daha yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Mısır makamlarından Smotrich'in bu açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir tepki gelmedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Mısır ordusunun her zaman ve her koşulda ulusal güvenliği ve ülkenin kazanımlarını korumaya hazır olduğunu belirtmişti.

1973 savaşı zaferine değinen Sisi, Mısır halkının o dönemde toprağından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını vurgulamıştı.

"Gazze'de eski duruma dönmeyeceğiz"

Bakan Smotrich, mülakatta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara da değinerek, "Hiçbir şekilde eski duruma geri dönmeyeceğiz. Gazze Şeridi'nin çoğunu kontrol altında tutuyoruz. Hamas'ın ve Gazze'nin tasfiye edilmesine yönelik uluslararası bir taahhüt var." iddiasında bulundu.

Gazze çevresindeki kuşatma derinleştiriliyor

Öte yandan İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki kuşatmayı derinleştirmek amacıyla geniş bir hendek ve toprak barikat inşasını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

Haberde, ordunun Gazze alanının yaklaşık yüzde 64'ünü kontrol altında tutmasına ve bölgede iki tümen ile yaklaşık 30 askeri nokta bulundurmasına rağmen, güvenlik kurumlarının Gazze'deki savaşın henüz sonuca ulaşmaktan uzak olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "zafere tek bir adım kaldı" açıklamasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Hamas'ın bölgedeki yönetici güç olmaya devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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