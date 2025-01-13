Smotrich'ten Hamas'la Anlaşmaya Karşı Çıkış - Son Dakika
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Smotrich'ten Hamas'la Anlaşmaya Karşı Çıkış

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Hamas'la ateşkes ve esir takasına karşı olduğunu açıkladı.

13.01.2025 15:49
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak adlandırdığı Hamas'la varılması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının bir parçası olmayacaklarını belirtti.

Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'la varılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasını "teslimiyet" olarak nitelendirdi.

Bakan Smotrich, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını, Gazze'deki işgalin durdurulmasını, "kan dökülerek elde edilen kazanımlar" ve çok sayıda İsrailli esirden vazgeçilmesini içeren bir anlaşmanın parçası olmayacaklarını öne sürdü.

"Tüm gücümüzle Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye ve temizlemeye devam etmenin tam zamanıdır." ifadesini kullanan Smotrich, "Hamas tamamen teslim olana ve esirler geri dönene kadar Gazze'de cehennemin kapılarının açılması" çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Başbakan Binyamin Netanyahu dün Smotrich ile bir araya gelerek anlaşmayı desteklemesi için ikna etmeye çalıştı.

Smotrich, Hamas'la anlaşmaya karşı olduğunu defalarca açıklamış ve anlaşmanın imzalanması halinde hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Smotrich'ten Hamas'la Anlaşmaya Karşı Çıkış - Son Dakika

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