SNHR'den Suriye Yaptırımlarına Kaldırma Çağrısı

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

SNHR, Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından ortaya çıkan yeni durum ve ülkeye yönelik uluslararası yaptırımlarla ilgili yazılı açıklamasını AA muhabiriyle paylaştı.

Açıklamada, "Suriye'ye uygulanan yaptırımlar, Mart 2011'den bu yana Esed rejiminin Suriye halkına karşı işlediği ağır ihlalleri durdurmada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin başarısızlığının bir sonucu olarak uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ABD, Avrupa Birliği ve birçok ülkenin bu başarısızlığı telafi etmek, rejimi hesap vermeye zorlamak ve siyasi çözümü kabullenmesi için baskı yapmak amacıyla ekonomik ve siyasi yaptırımlar uyguladığı belirtildi.

Rejimin çökmesiyle Suriye'deki tablonun önemli ölçüde değiştiğine işaret edilen açıklamada, bu yaptırımların artık caydırıcılık, cezalandırma ve siyasi değişim aracı olma gerekçesini kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırımların sürdürülmesinin mültecilerin ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün önünde büyük engel teşkil ettiği, BM ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırım kararlarının rejimin işlediği suçlardan dolayı alındığına ve rejimin devrilmesiyle bu durumun artık ortadan kalktığına işaret edildi.

Esed rejiminin olmadığı bu dönemde bu yaptırımların iyileşme sürecine engel teşkil edeceği ve insani durumu kötüleştireceği belirtilen açıklamada, bu müeyyidelerin sadece çöken rejimin yetkililerine uygulanması istendi.

Açıklamada, Suriye'deki kurumlara yönelik ekonomik yaptırımların son bulması çağırısı yapıldı.

Yeni Suriye hükümetine çağrı

SNHR, yeni Suriye hükümetinden insan hakları standartlarına uymasını, toplumda adalet ve eşitliği güçlendirecek reformlar yapmasını talep etti.

Ağ, BM ve uluslararası kuruluşlara yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk yapmaları, reformların uygulanmasını denetlemeleri, yeniden inşa ve siyasi geçiş sürecine destek olmaları çağrısında da bulundu.