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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iş yerinde sobayı tinerle yakmaya çalışan 2 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerinde bir kişi, sobayı tinerle yakmaya çalıştı.

Bu sırada yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.