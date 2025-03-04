Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iş yerinde sobayı tinerle yakmaya çalışan 2 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerinde bir kişi, sobayı tinerle yakmaya çalıştı.
Bu sırada yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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