Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan 2 Kişi Yaralandı

Kahramankazan'da sobayı tinerle yakmaya çalışan 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

04.03.2025 15:16
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iş yerinde sobayı tinerle yakmaya çalışan 2 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerinde bir kişi, sobayı tinerle yakmaya çalıştı.

Bu sırada yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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