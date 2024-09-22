Soda Şişesi Kadının Kafasına Fırladı

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BOLU'da bir işyerine bilgisayar tamiri için gelen kişinin yere düşürdüğü soda şişesi patlayarak kadının kafasına fırladı. Soda şişesi başına isabet eden kadın yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi Belde Sokak üzerinde bulunan meze satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde bilgisayarı tamir eden kişinin elinin değmesiyle yere düşen soda şişesi bir anda patlayarak işletmenin sahibi Pelin Fidandalar'ın (28) kafasına isabet etti. Yerden fırlayan soda şişesinin bir anda fırlayarak kafasına isabet eden genç kadın kısa süreli korku yaşadı. Başından hafif şekilde yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Soda şişesinin yeri düşüp patladıktan sonra fırlayarak kadının başına isabet ettiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Fidandalar, "Bilgisayar hocamız bilgisayarı kurmaya geldi. Ben de o esnada dışarıda misafirlerim vardı. Mutfakta çay demliyordum. Bir şey içer misiniz diye dışarıya çıkarken soda şişesi düşüyor. Sonra ben de patlama sesine başımı çevirince kafama denk geldi. O anlık bir panik atak geçirdim. Hani o darbenin etkisiyle. Sonra ambulans geldi inanmadılar başta hemşireler başka bir olay olduğunu düşündüler. Sonra kamera kayıtlarını gösterince onlar bile şaşırdı." dedi.