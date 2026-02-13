Soğuk Hava Erzurum ve Çevresini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Soğuk Hava Erzurum ve Çevresini Vurdu

Soğuk Hava Erzurum ve Çevresini Vurdu
13.02.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Buzlanma ve kar yağışı devam ediyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde buzlanma meydana geldi, bina çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu.

Kars ve Ardahan

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde kısa süreliğine etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı ve Keklik Vadisi bölgesinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, aşırı kar ve tipi nedeniyle daralan yollarda, greyder, rotatif, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı.

Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, yiyecek arayan bir tilki dronla görüntülendi.

Ardahan'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek noktalarda etkili olan kar yer yer tipiye dönüşüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soğuk Hava Erzurum ve Çevresini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:58:48. #7.11#
SON DAKİKA: Soğuk Hava Erzurum ve Çevresini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.