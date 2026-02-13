Soğuk Hava Erzurum ve Çevresini Vurdu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde buzlanma meydana geldi, bina çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu.

Kars ve Ardahan

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde kısa süreliğine etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı ve Keklik Vadisi bölgesinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, aşırı kar ve tipi nedeniyle daralan yollarda, greyder, rotatif, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı.

Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, yiyecek arayan bir tilki dronla görüntülendi.

Ardahan'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek noktalarda etkili olan kar yer yer tipiye dönüşüyor.