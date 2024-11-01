Soğuk Hava Geliyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Öte yandan, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 21, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 12 derece olacak.