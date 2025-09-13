Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri - Son Dakika
Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri

13.09.2025 23:40
Söğüt'te düzenlenen 744'üncü anma şenliklerinde Jandarma Bandosu ve Semicenk konseri gerçekleşti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ile sanatçı Semicenk sahne aldı.

Söğüt Belediyesi Tören Alanı'ndaki Jandarma Bandosu konserini izleyen 30 bine yakın kişi, zaman zaman çalınan parçalara eşlik etti.

Konserin sonunda Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bando şefi ve ekibine hediyeler verdi.

Daha sonra sanatçı Semicenk şarkılarını seslendirdi.

Vali Faik Oktay Sözer, konserin ardından Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte hediye takdim ederek, Türkiye'nin farklı illerinden gelen Yörük beyleri ile misafirleri dirilişin ve kurtuluşun şehri Bilecik'te, Söğüt'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

