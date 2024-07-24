Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan çocuk taburcu oldu - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan çocuk taburcu oldu

Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan çocuk taburcu oldu

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim, 18 gün süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Casim, iyileştiği için mutlu olduğunu belirtirken, babası ise olaydan sonra köpeklerin alınmadığını söyledi.

24.07.2024 10:29
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ADANA'da sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Abbas Casim (5), taburcu oldu. 18 gün süren tedavinin ardından evine dönen Casim, "Çok korkmuştum. İyileştiğim için mutluyum" dedi.

Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşleriyle evlerinin önünde oynayan Suriye uyruklu Abbas Casim, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Casim, yere yığıldı. Casim'in kardeşleri, anne ve babasına haber vermek için eve girdi. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Casim'e saldırdı. Küçük çocuğun babası Hasan Casim çocuğunun yanına gelerek sokak köpeklerini uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Casim, çağırılan ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Casim, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Başı, kolları, karnı ve bacakları başta olmak üzere vücudunun birçok yerine dikiş atılan Abbas Casim, 18 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Evine dönen Casim, kardeşlerine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Casim, "Köpekler her yerimi yara yaptı. Çok korkmuştum. İyileştiğim için mutluyum" dedi.

Oğlunun vücudunda ciddi yaralar olduğunu söyleyen inşaat işçisi Hasan Casim (27) ise "Oğlumun neredeyse yaralanmayan yeri yok. Burada köpekler tehdit oluşturuyor. Olaydan sonra da kimse gelip köpekleri almadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Adana, Çocuk, Hayvan Hakları, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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