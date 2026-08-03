Kıskançlık cinayetinde 13 tutuklama

ADANA'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Reyhan Acar'ın (24) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da eşi Öykü F. (20) ile gözaltına alınan şüphelilerden Bilal F. (24), ifadesinde, Reyhan Acar ile sevgili olduklarını öne sürüp, cinayeti ise kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. Bilal F.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta meydana geldi. Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Acar, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

ÜÇ SAATTE BİR YER DEĞİŞTİRDİ

Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bilal F. olduğunu tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilal F.'nin, eşi Öykü F. ile yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine ekipler, şüphelilerin izini sürdü. Bilal F.'nin yakalanmamak için 3 saatte bir adres değiştirdiğini belirleyen polis, İstanbul'da olduğunu tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, Bahçeşehir'deki adrese baskın düzenlendi. Cinayet şüphelisi Bilal F., olayda kullandığı tabancayla, Bahçeşehir'deki bir pet shopta alışveriş yaparken yakalandı. Öykü F. ise Bahçeşehir'deki bir sitede gözaltına alındı. Öykü F.'nin gözaltına alındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 AYRI CİNAYET ŞÜPHELİSİ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüpheli Bilal F. ile eşi Öykü F.'nin yakalanmadan 1 gün önce yurt dışına kaçmak amacıyla Edirne'ye gittiklerini belirledi. Edirne'de polis uygulama noktasını fark eden çiftin, ayçiçeği tarlasına kaçarak geceyi burada saklanarak geçirdikleri, daha sonra ise yeniden İstanbul'a döndükleri tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Bilal F.'ye yardım ettikleri değerlendirilen 13 şüpheliyi de Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. İstanbul'da Öykü F. ile aynı sitede yakalanan şüphelilerden Şeyhmus Y.'nin (27) cinayet suçundan 37 yıl, Fırat T.'nin (25) ise cinayet suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Her 2 şüphelinin de ayrı cinayet dosyaları kapsamında firari olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Bilal F., emniyetteki sorgusunda, "Reyhan ile sevgiliydik, başkasıyla konuştuğunu duyunca dayanamadım, kendisini öldürdüm" dedi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Bilal F., Şeyhmus Y., Fırat T. ile birlikte toplam 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öykü F. ile 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.