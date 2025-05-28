Sokakta Yaşayan Anne, Babalık Testi İstiyor - Son Dakika
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Sokakta Yaşayan Anne, Babalık Testi İstiyor

28.05.2025 23:44
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Bursa'da, kızıyla sokaklarda yaşayan kadın, 33 yıl sonra DNA testi yapılmasını talep etti.

Babasının reddettiği kızıyla sokaklarda yaşadı, tek isteği DNA testi

BURSA - Bursa'da babasının reddettiği 33 yaşındaki kızıyla sokaklarda yaşayan 57 yaşındaki kadın, kızına, kendisine ve ayrıldığı eşine yeniden DNA testi yapılmasını istedi.

Bugün 74 yaşında olan M.T., 36 yıl önce N.E. ile dini nikah kıyarak evlendi. Evliliklerinin üçüncü yılında çiftin M.S.E. isimli kız çocuğu dünyaya geldi. Baba M.T.'nin çocuğunu istememesi üzerine anne tarafından dava açıldı. Açılan davada anne, baba ve kızın yaptırdığı testler pozitif çıkarken, babanın iddiaya göre tek başına yaptırdığı test negatif çıktı. Kızıyla birlikte sokaklarda yaşadığını belirten anne N.E., 33 yıl sonra tekrar test yapılmasını istedi.

N.E. eşine 'babalık' davası açarken, Ankara'da yapılan testlerde baba ve kızın DNA'ları yüzde yüz uyumlu çıkarken, iddiaya göre babanın İstanbul'da tek başına yaptırdığı testte DNA'lar arasında uyuma rastlanmadı. Bunun üzerine baba M.T., eşi ile kızını terk ederek İstanbul'a yerleşti. Daha sonra N.E., kızı ile birlikte annesi K.E.'nin yanına gitti. Burada da problemler yaşayan N.E. kızını da alarak evi terk etti.

25 yıl sonra tekrar sokakta kalıp, hurda otomobilde uyudular

Çaresiz kalan N.E., kızıyla birlikte Osmangazi ilçesinde yol kenarında park halinde olan eski bir otomobilde yaşamaya başladı. Gittiği kurumlardan yardım desteği alarak iş sahibi olan N.E., kızıyla birlikte bir eve yerleşti. 25 yıl çalışarak evini geçindiren N.E., 2017 yılında kan hastalığına yakalanarak işi bırakmak zorunda kaldı. İşi bırakmasının ardından zorluklarla baş başa kalan N.E., kiralarını da ödeyemeyince 2020 yılında tekrar sokakta kalmaya başladı. 6 ay sokakta bulunan hurda bir otomobilde yatan anne ile kızı hastalıkları nedeniyle çalışamıyor. Şu anda bir bodrum dairede kalan anne-kız kiralarını ödeyemediklerini belirterek yeniden sokaklarda kalmaktan korkuyor.

"Gitmediğim babalık testi negatif çıktı"

33 yıl önceki kayıtlara geçen testlerin gitmediği halde negatif çıktığına şaşırdığını söyleyen N.E., "Benim kızım M.S.E. 33 yıl önce dünyaya geldi. Babası M.T. onu kabul etmedi. Kendisinin kızı olmadığını söyledi. Ben de babalık davası açtım. Ankara'da babası olduğu çıktığı halde kabul etmeyip, kendisi İstanbul'a gidip kızı olmadığına dair rapor aldı. Benim gitmediğim yerde negatif raporu aldı. Bu konuyu yetkililerle görüştüğümde eşim, benim ve kızımın kan vermesinin gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

"33 yıl sonra tekrar test yapılmasını istiyorum"

Kızıyla birlikte zorluklar yaşadığını ve sokakta kaldığını söyleyen N.E., 33 yıl sonra tekrar babalık testi yapılmasını isteyerek, "Şu an bizi görmezden geliyor. Telefonlarımızı açmıyor. Ben 33 yıl sonra yeniden test yapılmasını istiyorum. Kızımla birlikte çok zor durumdayız. Ben hastalıklarımdan dolayı çalışamıyorum, kızımda da obezite olduğundan dolayı kimse işe almıyor. Sokaklarda yattık. Şu an kiramızı ödeyemiyoruz. Sokakta kalmak üzereyiz. Ne iş olursa olsun yaparım" dedi.

Artık kimseye muhtaç kalmak istemediklerini söyleyen N.E., "Fırına gidip askıda ekmek var mı diye soruyorum. Ekmek veriyorlar ama ben çok utanıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum" şeklinde konuştu.

(AB-UGR-SO-Y)

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta Yaşayan Anne, Babalık Testi İstiyor - Son Dakika

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