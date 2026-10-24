Söke\'de motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Söke'de motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde Eren A. idaresindeki 48 AOH 902 plakalı motosiklet ile Y.B'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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