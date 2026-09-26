SOL Parti İzmir, AYM önünde yaşamına son veren emekli polis için açıklama yaptı

(İZMİR) - SOL Parti İzmir İl Örgütü, Ankara'da emeklilerin hak talepleri için Anayasa Mahkemesi önünde düzenlenen eylem sırasında yaşamına son veren 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için Alsancak ÖSYM önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Emeklileri üç kuruşa muhtaç edip ölüme terk edenleri unutmayın. Bir ömür bu topraklara emek vermiş insanlarımızı 'yük olarak gören' bu zihniyeti unutmayın" denildi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Ankara'da emeklilerin hak taleplerini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi önünde düzenlenen eylem sırasında yaşamını yitiren 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için Alsancak ÖSYM önünde açıklama yaptı. Açıklamaya SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da katıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KURTULUŞUMUZ KENDİ ELİMİZDE"

"Emeklileri ölüme mahküm edenler hesap verecek. Ankara'da AYM önünde haklarını arayan emeklilerden biri, 'Para için değil, onur için' diyerek hayatına son verdi. Bu sözü hiç unutmayın. Bir avuç haraminin düzeninde emekçiye açlığı, sefaleti reva görenleri unutmayın. Emeklileri üç kuruşa muhtaç edip ölüme terk edenleri unutmayın. Bir ömür bu topraklara emek vermiş insanlarımızı 'yük olarak gören' bu zihniyeti unutmayın. Bir yanda türlü vurgunlarla servetlerine servet katan bir avuç azınlık, diğer yanda bir ömür çalışan ve bugün açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahküm edilen milyonlarca emekli… Bir yanda paranın ve gücün saltanatını süren, sömürücü ve soyguncu haramiler; diğer yanda emeğinin onuru ile yaşayan işçiler, emekçiler, emekliler, hepimiz… Artık fazla söze gerek yok! Artık hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mücadele etmek zorundayız. AYM önünde yerde yatan sadece bir emekli değil… Asfaltın üzerine serili olan bir işçinin, bir köylünün, bir öğrencinin, bir emekçinin, hepimizin bedenidir. Bütün hakları elinden alınmış; genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla kadınıyla, işçisiyle köylüsüyle, emeklisiyle emekçisiyle iliğine kemiğine kadar sömürülmüş bir yaşayan ölüler ülkesi yaratıyorlar. Kendi saltanatları ölümsüzleşsin diye her gün kanımızı emiyorlar. Yaşamak için, onurlu bir hayatı kazanmak için, emeğimiz ve haklarımız için birleşmekten ve bu haramiler saltanatına son vermekten başka yol yok… Emeğin ve eşitliğin ülkesini, birlikte, emekçi halkın kendi birleşik gücüyle kurmaktan başka kurtuluş yok. Kurtuluşumuz kendi elimizde."

"YETER BU BASKILAR TEHDİTLER, ŞANTAJLAR"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş ise acı ve öfke yüklü olduklarını beirterek, şunları söyledi:

"Emekliler, bu ülkenin ezilenleri, bu ülkenin yıllarca yükünü çekenler, bu ülkeye yıllarca emek verenler, bu ülke için yıllarca alın teri dökenler, bu ülkeye hizmet verenler, bu ülkenin onurunu taşıyanlar, bu ülkeyi cennet yapmak için yıllarını çalışmakla geçiren, sonra emekli olan yurttaşlarımız Türkiye'nin her yerinden ses verdiler. Hakları olan seyyanen zam taleplerini Türkiye'nin her yerinde alanlarda dile getirdiler. Verin yetkiyi, görün etkiyi dediler. Kandırdılar bütün toplumu. Aldılar yetkiyi, Türkiye'yi dibe doğru sürüklemeye devam ediyorlar. O günden bugüne Türkiye'nin başı beladan kurtulmuyor. Türkiye kriz içerisinde, krizler içerisinde sarmalanan bir ülke haline gelmiş vaziyette. Her gün bir krizle oyalıyoruz. Bir krizle ayağa kalkıyoruz maalesef.

Şimdi bizim emekli yurttaşlarımız bu ülke için alın teri döktüler, emek döktüler ama iktidar onları açlığa mahküm ederek bu iktidar ne yapıyor? Bizim emeklileri burada söylendiği bir fazlalık olarak görüyor, bir yük olarak görüyor. Esasen emeklilik demek, bir insanın yaşamının en huzurlu çağı olması gerekirken maalesef bizim emekliler yaşamının en huzursuz çağını yaşıyorlar. Saygınlıkları yok, onurları ellerinden alınmış, onun için 'Para için değil, onurumuz için' diye intihar ediyorlar. Eğer sevgili dostlar, bu tarihi unutmayın. Bu ülkenin sokaklarında bir emekli kendisinin yaşamına kast etmişse bu iktidarın geleceği yoktur arkadaşlar. Bu rejim bitmiştir arkadaşlar. Bu işin sonuna gelmişiz arkadaşlar. Bunu böyle görmek lazım. Çünkü bunların artık topluma verecekleri hiçbir şey kalmadı. Yalandan, dolandan, baskıdan, şantajdan, tehditten başka. Giderayak korktukları için çok konuşuyorlar. Çok konuştuğu için, çok korktuğu için çok konuşuyor. Çok korktukları için her gün gözaltılar, tehditler, şantajlar, belediyeleri oraya buraya, her yere operasyon. Çünkü ömürlerinin sonlarına geldiler. Dönem bitti. Daha fazla nasıl ömrümüzü uzattınız diye nafile çabalar içerisinde. Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacağız. Artık yeter. Yeter bu zulüm. Yeter bu baskılar. Yeter bu tehditler. Yeter bu şantajlar."