Solca'da düşen İHA Romanya hava sahasında 4 dakika kalmış, can ve mal kaybı yok - Son Dakika
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Solca'da düşen İHA Romanya hava sahasında 4 dakika kalmış, can ve mal kaybı yok

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Romanya Savunma Bakanlığı, 4 dakika hava sahasında kalan İHA'nın Solca'da düştüğünü, kayıp olmadığını bildirdi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 4 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini, en az birinin kuzeyde patladığını, Rusya'nın savaşının Avrupa için tehdit olduğunu duyurdu.

Romanya'nın kuzeydoğusunda, Moldova sınırı yakınlarında bulunan Suceava kentine bağlı Solca kasabasında bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Romanya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, radar gözetleme sistemlerinin sabah saatlerinde Romanya hava sahasını ihlal eden bir İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4 dakika boyunca Romanya hava sahasında kalan İHA'nın Moldova sınırı yakınlarındaki Suceava kentine bağlı Solca kasabasında düştüğü ifade edildi.

İHA'nın düşmesinin ardından ekiplerin olay yerine gittiği, olayda can ve mal kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, düşen İHA'nın küçük boyutlarda olduğu ve yangın meydana gelmediği kaydedildi.

Moldova da 4 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da basına yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında 4 İHA'nın Moldova hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Sandu açıklamasında, "İHA'lardan en az bir tanesi (Moldova'da) kuzeyde patladı. Rusya'nın savaşı tüm Avrupa için bir tehdit oluşturuyor. Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Solca'da düşen İHA Romanya hava sahasında 4 dakika kalmış, can ve mal kaybı yok - Son Dakika
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