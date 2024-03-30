Bingöl\'ün Solhan ilçesinde TÜGVA tarafından \'Gazze için yürüyoruz\' etkinliği düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Gazze için yürüyoruz" etkinliği düzenledi.
Solhan ilçesinde Ulu Cami önünde toplanan öğrenci ve aileleri, İlçe Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.
TÜGVA İlçe Temsilcisi Abdulkadir Arutay, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınadıklarını söyledi.
Arutay, "Gazze'de soykırıma karşı sesimizi yükseltmek için öğrencilerimiz ve ailelerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Allah herkesten razı olsun. Allah Gazze'de bulunan Müslüman kardeşlerimizin de yardımcısı olsun." dedi.
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