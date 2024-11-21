SOLOTÜRK Çanakkale'de Gösteri Uçuşu Yapacak

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, " Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ekip, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında olacak.

İlk olarak 22 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Piri Reis Kordonu üzerinde çevre tanıma uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da ise aynı yerde prova uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu 26 Kasım Salı günü saat 16.00'da yapılacak.