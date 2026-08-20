SOLOTÜRK F-16 Uçuş Gösterisi Arhavi'de
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait SOLOTÜRK, Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde gösteri uçuşu yaptı.
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK F16 uçağı, Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında Artvin'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sahili dolduran binlerce kişi, gösteriyi beğeniyle izledi.
Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK F-16 uçağı, Arhavi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki gösterisini izlemek isteyenler, sahili doldurdu. Saatler öncesinde sahile gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini beğeniyle izledi.
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