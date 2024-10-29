SOLOTÜRK\'ten Unutulmaz Gösteri

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TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe 'de gösteri uçuşu yaptı. Maltepe sahilinde toplanan yüzlerce kişi gösteri uçuşunu takip etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi timi SOLOTÜRK, Maltepe sahilin gösteri uçuşu yaptı. Etkinliği izlemek isteyen binlerce kişi, saatler öncesinde Maltepe sahilindeki yerlerini aldı. Saat 14.00'da Mehter takımının gösterisiyle başlayan program SOLOTÜRK uçuşuyla devam etti. SOLOTÜRK'ün yaklaşık 30 dakika havada kalarak gerçekleştirdiği unutulmaz gösteriyi etkinliğe katılan birçok kişi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

'SOLOTÜRK GÖSTERİYLE ÇOŞKUYU YAŞATTIRIYOR'

SOLOTÜRK gösterisini izlemeye gelen Ferda Demirci, "Göklerde SOLOTÜRK şu an da gösteriyle coşkuyu yaşattırıyor bize çok teşekkür ediyoruz, her birine ve hepsine" dedi. Gösteriyi ön sıralardan izleyen Hazal Alihanoğlu ise, "Solotürk gösterisini izledik. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Cumhuriyetimiz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından 101 yıl önce kuruldu. Kendisini çok seviyorum. Çok mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.

'GÖZLERİM DOLDU'

Duygu dolu anlar yaşayan Asuman kaya, "Çok güzel şeyler oluyor. Pilotlarımızdan, memleketimizden çok mutluyuz. İnşallah hep böyle güzellikler bizim olsun. Çok muhteşem gözlerim doldu çok ağladım. Pilotlarımız muhteşem" dedi. "Çok mutluyum çok heyecanlıyım, çok güzel gösteriler izledik" diye konuştu.