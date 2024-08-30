SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Yenikapı\'da gösteri uçuşu yaptı

TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı. Yenikapı Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş ile gösteri uçuşunu takip etti. SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika havada kalarak unutulmaz bir gösteri sergiledi. Etkinliğe katılan birçok vatandaş cep telefonu kameralarıyla bu anları kaydetti.

30.08.2024 19:39
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TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı. Yenikapı Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş ile gösteri uçuşunu takip etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi timi SOLOTÜRK, Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yaptı. Etkinliği izlemek isteyen binlerce vatandaş, saatler öncesinde Yenikapı'daki yerlerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile askeri ve siyasi temsilciler etkinliği vatandaşlarla birlikte takip etti. SOLOTÜRK gösterisinden önce mehter takımı gösteri yaptı. SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika havada kalarak unutulmaz bir gösteri sergiledi. Etkinliğe katılan birçok vatandaş cep telefonu kameralarıyla bu anları kaydetti.

'İNSANLARIN BU ETKİNLİĞE İLGİ GÖSTERMESİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'

Amatör uçak fotoğrafçısı Ercan Şimşek, "Bugün burada amatör uçak fotoğrafçıları olarak SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisinin fotoğraflarını çekmeye geldik. Her zaman olduğu gibi çok heyecanlıyız. Geçen sene de gelmiştik. Çok heyecanlıyız ve zevk almak için geldik buraya. Kalabalık burası, insanların bu etkinliğe ilgi göstermesi çok güzel bir şey. Ülkemizin savunma alanındaki gücünü gösteren bu tür aktiviteler çok güzel' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIM DA BU DUYGUYU TATSIN İSTEDİM'

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe gelen Kübra Okutan, "Sabah Vatan Caddesi'ndeki kutlamalardaydık şimdi buradayız. SOLOTÜRK'ü çok seviyoruz. Çocuklarla beraber coşkulu ve heyecanlıyız. Kızlarımı da getirdim, onlar da bu duyguyu tatsınlar istedim. İnşallah bu duyguyu aşılayabiliriz ve vatana, millete hayırlı evlatlar olurlar' diye konuştu.

'SOLOTÜRK'Ü ÇOCUKLAR DAHA ÇOK SEVİYOR'

Ailesiyle birlikte gösteriyi izlemek için gelen Mustafa Altunbaş ise, "Çocuklarımıza 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın en güzel ve kutlu etkinliklerini göstermek için buradayız. Kendileri de biz gibi bu zaferlere tanık olmadılar ama bu güzel duyguyu yaşamalarını istedim. SOLOTÜRK'ü çocuklar daha çok seviyor, bu atmosferi çocuklarımla beraber yaşamak istedim, o yüzden gedik' dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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