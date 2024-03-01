Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Erdoğan: Uluslararası toplum, Filistin devletinin kurulmasıyla borcunu ödeyebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Filistin devletinin kurulmasıyla Filistin halkına olan borcunu ödeyebileceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, 21. yüzyılın bir buhranlar çağına döndüğünü ve Türkiye'nin aktif, dirayetli ve vicdanlı bir güç olarak öne çıktığını vurguladı.