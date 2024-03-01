Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
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Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken bir aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde solunum zorluğu yaşandığı tespit edilen bebek için hava ambulansı talep edildi ve bebek Konya'ya nakledildi.

01.03.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken bir aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirilen bir aylık Atlas Eren Dinç, yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edildi.

Solunum zorluğu çeken Dinç bebek, için hava ambulansı talep edildi.

Dinç bebek, hava ambulansıyla Konya'ya nakledildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü - Son Dakika

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