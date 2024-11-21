Soma\'da İlk Hamsi Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

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(MANİSA) - Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu yıl ilk kez Hamsi Festivali düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan gecede, şarkıcı Hilal Altın sahne aldı.

Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Kamberoğlu öncülüğünde bu yıl ilçede ilk kez Hamsi Festivali yapıldı. Karadeniz yöresinin kültürünü yaşatmak ve Manisalılara tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde vatandaşlar, yöresel yemekleri tatma fırsatı buldu.

Geceye; Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soğuk hava eğlenceye engel olamadı

Festival kapsamında ünlü şarkıcı Hilal Altın da sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hava sıcaklığının 8 dereceyi göstermesine karşın eğlenceden ödün vermeyen katılımcılar, keyifli bir akşam geçirdi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Dernek Başkanı Mevlüt Kamberoğlu, resmi sponsorlar Soma Çimento Müdürü Musa Keşaplı, Hasan Alantepe, Ferdi Avkaş, Letoon Antique Hotel Müdürü Şahin Üfrük, Pancar Pide Sahibi Ali Kara, Sevinç Oto Tamir Sahibi Haşim Sevinç, Soma Nakliyeciler Moturlu Taşıtlar Kooperatifi, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yazar Ticaret, Özey Turizm Müdürü Yusuf Tasar, Derya Optik Sahibi Derya Bosna, Elit Koltuk Döşeme Sahibi İsa Adaş ve Kamberoğlu Market Sahibi Seyfi ile Ali Kamberoğlu'na minnet duygularını iletti.