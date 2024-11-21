Soma'da İlk Hamsi Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma'da İlk Hamsi Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilk kez düzenlediği Hamsi Festivali ile Karadeniz kültürünü tanıttı. Şarkıcı Hilal Altın'ın da sahne aldığı festival, soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü.

21.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu yıl ilk kez Hamsi Festivali düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan gecede, şarkıcı Hilal Altın sahne aldı.

Soma Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Kamberoğlu öncülüğünde bu yıl ilçede ilk kez Hamsi Festivali yapıldı. Karadeniz yöresinin kültürünü yaşatmak ve Manisalılara tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde vatandaşlar, yöresel yemekleri tatma fırsatı buldu.

Geceye; Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soğuk hava eğlenceye engel olamadı

Festival kapsamında ünlü şarkıcı Hilal Altın da sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hava sıcaklığının 8 dereceyi göstermesine karşın eğlenceden ödün vermeyen katılımcılar, keyifli bir akşam geçirdi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Dernek Başkanı Mevlüt Kamberoğlu, resmi sponsorlar Soma Çimento Müdürü Musa Keşaplı, Hasan Alantepe, Ferdi Avkaş, Letoon Antique Hotel Müdürü Şahin Üfrük, Pancar Pide Sahibi Ali Kara, Sevinç Oto Tamir Sahibi Haşim Sevinç, Soma Nakliyeciler Moturlu Taşıtlar Kooperatifi, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yazar Ticaret, Özey Turizm Müdürü Yusuf Tasar, Derya Optik Sahibi Derya Bosna, Elit Koltuk Döşeme Sahibi İsa Adaş ve Kamberoğlu Market Sahibi Seyfi ile Ali Kamberoğlu'na minnet duygularını iletti.

Soma\'da İlk Hamsi Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Karadeniz, Festival, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'da İlk Hamsi Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:53:42. #1.12#
SON DAKİKA: Soma'da İlk Hamsi Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.