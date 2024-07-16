Soma'daki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma'daki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Soma\'daki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2. gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki mahallelere sıçradı. Jandarma ekipleri, 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Yangına uçak, helikopter, arazöz ve dozerlerle müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler de destek veriyor. Yangında zeytinlikte bulunan 70 kovan zarar gördü.

16.07.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi. Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi. Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Helikopter, Jandarma, Manisa, Soma, İtfaiye, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'daki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Soma'daki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement