Soma Termik işçilerinin taleplerini TES-İŞ heyeti Bakan Yardımcısı Tancan'a iletti - Son Dakika
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Soma Termik işçilerinin taleplerini TES-İŞ heyeti Bakan Yardımcısı Tancan'a iletti

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Soma Termik işçilerinin taleplerini TES-İŞ heyeti Bakan Yardımcısı Tancan\'a iletti
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TES-İŞ heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'a Soma Termik Santrali'nde çalışan işçilerin taleplerini iletti. Görüşmede santralin devri ve sonrasındaki süreçler ile sendika üyesi işçilerin çalışma koşulları da ele alındı.

(ANKARA) - TES-İŞ heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ı ziyaret ederek, Soma Termik Santrali'nde çalışan işçilerin taleplerini iletti.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil ve Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler'den oluşan heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile bir araya geldi.

Ziyarette, Soma Termik Santralinin devri ve sonrasındaki süreçler başta olmak üzere santralde çalışan sendika üyesi işçilerin çalışma koşullarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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