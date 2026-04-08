Soma Termik Santrali İcradan Satılıyor

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Konya Şeker'in 2015 yılında satın aldığı Soma Termik Santrali'nin 20 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle icradan satılacağını belirterek, "Burada yapılması gereken şey bir an önce kamulaştırma yapılması. Bu tesisin devletleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu kadar fazla belirsizliği artık Soma'nın taşıyacak takati ve sabrı kalmamıştır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaptığı açıklamada, Konya Şeker'in 10 yıl boyunca işlettiği tesise hiçbir yatırım yapmadığını ileri sürdü. Bakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kömür İşletmeleri yani TKİ'yi, 20 milyar lirayı aşan alacağını tahsil etmek için Konya Şeker'in işletmekte olduğu Soma B Termik Santrali'nde icra işlemlerini başlatmış durumda. Şu anda bir bilirkişi heyeti kıymet takdiri yapmakta. Bundan 10 yıl önce 685 milyon dolara özelleştirilen tesis şu anda icradan satılık hale gelmiş durumda. Özelleştirmeden bu termik santrali alan Konya Şeker 10 yıl boyunca buraya hiçbir yatırım yapmadı. Hiçbir rehabilitasyon çalışmasında bulunmadı. Takması gereken baca gazı filtresini takmadı, yıllardır Soma'daki insanları zehirledi. ve yıllar boyunca TKİ'den kömür aldı, borcunu ödemedi. Bugün borcu 20 milyar lirayı aştı ve icra işlemleri başlatıldı."

"Söz konusu tesis, Soma için hayati önem taşımakta"

Tesisin Soma halkı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dediğim gibi burada yıllardan beri yatırım yapılmadı ve termik santrinin değeri yıllar içerisinde düştü. Şimdi bir de icradan satış yapılacak olması değerini çok altında satılacağı manasına gelebilir. Peki burada icradan bu tesisi kim alacak? Çünkü burası bir tavuk çiftliği değil. Bu sektör enerji sektörü. Stratejik bir sektör. Söz konusu tesis, Soma için hayati önem taşımakta. İki ay boyunca kapandığı zaman termik santral Soma ekonomisi altüst oldu. Madenler kapanma noktasına geldi. Yüzlerce, binlerce madenci işsiz kaldı. Esnafımız iş yapamaz hale geldi. Tüm bunlar ortadayken şu anda icra işlemlerinin başlatılması akıl alacak gibi değil."

"İcradan burayı hangi firma alacak?"

Termil santralin icradan satılacağını kaydeden Bakırlıoğlu, yetkililere yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Burada birtakım sorular sormak zorundayız. Peki icradan burayı hangi firma alacak? Bilmiyoruz. Alan firmanın enerji sektöründe herhangi bir deneyimi olacak mı? Tecrübesi olacak mı? Veyahut da alan firma bu tesisi çalıştıracak mı? Bunların da hiçbir tanesini bilmiyoruz. Peki bu çalışanlar ne olacak? Binin üzerinde çalışan var. Bu çalışanlar kıdem tazminatlarını alacaklar mı? Çalışmaya devam edebilecekler mi? Bunlar hep cevaplanması gereken sorular olarak karşımıza çıkmakta."

"Enerji Bakanı'nın, Soma'yla alakalı bir planı yokmuş"

Sürece ilişkin Enerji Bakanlığı'na da eleştiri getiren Bakırlıoğlu, şunları kaydretti:

"Bu süreç içerisinde Enerji Bakanı her seferinde B planları olduklarını, yeni oyuncular bulacaklarını söylediler. Ancak gelinen noktada Soma Termik Santrali şu anda icradan satılıyor. Yani anlaşılan Enerji Bakanlığı'nın, Enerji Bakanı'nın Soma'yla alakalı Soma Termik Santrali'yle alakalı herhangi bir planı yokmuş."

"Bu tesisin devletleştirilmesi gerekmektedir"

Biz yıllardan beri bir şeyi söylüyoruz. Burada yapılması gereken şey bir an önce kamulaştırma yapılması. Bu tesisin devletleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu kadar fazla belirsizliği artık Soma'nın taşıyacak takati ve sabrı kalmamıştır."