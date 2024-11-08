Soma Termik Santrali Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma Termik Santrali Uyarısı

Geniş Video İzle

CHP'li Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nde çevre kirliliği ve olası tehlikeler hakkında uyardı.

08.11.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinde, Soma Termik Santrali'ne "baca temizlik filtresinin" takılmadığına dikkati çekerek, "Firma şu anda iflasın içine girmiş durumda. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 10 milyar TL kömür borcu var ve herhangi bir bakım yapılmıyor, bu termik santralde sürekli arızalar çıkıyor. Soma bir bombanın üzerinde oturuyor. Allah korusun burada büyük bir bela başımıza gelebilir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'de hava kalitesini izleyen istasyon sayısının yeterli olmadığını belirtti. Bakırlıoğlu, "Derelerimiz, havuzlarımız değil, havamız da çok kirli. Endüstriyel Hava Kalitesi İzlem İstasyonu sadece 8 tane. Burada en büyük kirleticiler termik santraller. Afşin- Elbistan'da iki tane termik santrali var. Soma'da iki santral var. Kütahya'da var, Yatağan'da var fakat burada endüstriyel hava kalitesini izleme istasyonu yok" dedi.

Manisa'da, Avrupa'nın en fazla emisyon saçan 3 termik santralinden bir tanesinin Soma'da olduğunu belirten Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nin çevre kirliliği yarattığına dair bir video izlettirdi. Santralin özelleştirildikten sonra "baca temizlik filtresi" takılması sözü verilmesine rağmen yerine getirilmediğini söyledi.

"Allah korusun burada büyük bir bela başımıza gelebilir"

Bakırlıoğlu, "Firma şu anda 2027'ye kadar filtre takmadı, takmayacak. Daha sonrasında da takmayacak. Çünkü şu anda firma iflasın içine girmiş durumda. TKİ'ye 10 milyar TL kömür borcu var ve herhangi bir bakım yapılmıyor, bu termik santralde sürekli arızalar çıkıyor. Soma bir bombanın üzerinde oturuyor. Allah korusun burada büyük bir bela başımıza gelebilir. Bu konuda bir şey yapılması lazım. Biz kanserden ölmek istemiyoruz" diye konuştu.

"Adam jeotermal elektirik santralini utanmasa, Salihli'de, Alaşehir'de evlerin avlusuna koyacak"

Bakanlık tarafından 7 bin 437 projeye 'ÇED olumlu kararı' 77 projenin ise 'ÇED olumsuz kararı' alındığını kaydeden Bakırlıoğlu, "100 projeden sadece 1 tanesine ÇED olumsuz raporu verilmiş. ÇED gerekli değildir raporu verilen de 77 bin 434. Adam jeotermal elektirik santralini utanmasa, Salihli'de, Alaşehir'de evlerin avlusuna koyacak. İnsanların yatak odasından boru geçirecek, ancak bundan da ÇED istenmiyor. ÇED süreçleri amacından uzaklaştırılmış bir şekilde doğru şekilde işletilmiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Politika, Güncel, Enerji, Manisa, Çevre, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Termik Santrali Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 19:48:02. #1.12#
SON DAKİKA: Soma Termik Santrali Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.