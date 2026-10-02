Somali açıklarında rehin alınan 10 Pakistanlı mürettebattan 4'ü kurtarıldı - Son Dakika
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Somali açıklarında rehin alınan 10 Pakistanlı mürettebattan 4'ü kurtarıldı

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Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Somali açıklarında korsanların rehin aldığı 10 Pakistanlı mürettebattan 4'ünün kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılanların cumartesi Karaçi'ye ulaşması beklenirken ölen 3 mürettebatın cenazeleri getirilecek, 3 Pakistanlı ise kaptanla hâlâ gemide.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Somali açıklarında bir gemide korsanlar tarafından rehin alınan 10 Pakistanlı mürettebattan 4'ünün kurtarıldığını bildirdi.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Somali açıklarında korsanlar tarafından rehin tutulan Pakistanlılara dair bilgilendirmede bulundu.

Kurtarılan 4 mürettebatın cumartesi günü Karaçi'ye ulaşmasının beklendiğini belirten Dar, gelişmenin Pakistan Dışişleri Bakanlığı ile Cibuti Büyükelçiliğinin "çabalarının" ardından yaşandığını kaydetti.

Dar, hayatını kaybeden 3 Pakistanlı mürettebatın cenazelerinin de ülkeye getirileceğine işaret ederek "Çok acı verici bir süreçten geçen ve yas tutan ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Pakistanlı 3 mürettebatın ise geminin kaptanıyla birlikte hala gemide bulunduğu bilgisini paylaşan Dar, "Dost ülkelerle, bu kişilerin güvenli bir şekilde çıkarılması ve en kısa sürede Pakistan'a dönmesi için koordinasyon sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palau bayraklı "Honour 25" adlı petrol tankeri, Mogadişu'ya seyrettiği sırada 21 Nisan'da Somali'nin kuzey kıyıları açıklarında kaçırılmıştı. Gemide 17 mürettebat bulunuyordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Somali açıklarında rehin alınan 10 Pakistanlı mürettebattan 4'ü kurtarıldı - Son Dakika
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