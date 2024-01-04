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Somali Açıklarında Ticari Gemilere Korsan Baskını - Son Dakika
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Somali Açıklarında Ticari Gemilere Korsan Baskını

Somali'nin Eyl mıntıkası açıklarında, bir ticaret gemisine 5-6 kişilik silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği bildirildi. Gemideki mürettebat sığınaklara girmiş durumda. Son zamanlarda Yemen'deki Husilerin saldırıları sonucu Somali kıyılarında kaçırma olayları artmış durumda.

Somali Açıklarında Ticari Gemilere Korsan Baskını
04.01.2024 - 22:49,
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Somali açıklarında bir ticari gemiye, 5-6 kişilik silahlı grup tarafından baskın yapıldığı bildirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamada, Somali'nin Eyl mıntıkası açıklarında, bir ticaret gemisine, silahlı kişilerce baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 5-6 kişilik grubun bastığı gemideki mürettebatın sığınaklara girdiği ifade edildi.

Somalili korsanlar, geçen ay bölgede 2 ticari gemiyi kaçırmıştı.

Yaklaşık 10 yıldır korsanlık hadiselerinin görülmediği Somali kıyılarında, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası yeniden kaçırma olayları baş göstermeye başladı.

Kaynak: AA
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