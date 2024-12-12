Somali Adalet Bakanı Sheikhali'den Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk rolüne övgü Açıklaması - Son Dakika
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Somali Adalet Bakanı Sheikhali'den Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk rolüne övgü Açıklaması

Somali Adalet Bakanı Sheikhali\'den Türkiye\'nin Afrika\'daki arabuluculuk rolüne övgü Açıklaması

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya arasında imzalanan bildirinin her iki ülke için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki artık komşu olan iki ülke, Türkiye'nin müdahalesi ve oynadığı rol...

12.12.2024 16:46
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Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya arasında imzalanan bildirinin her iki ülke için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki artık komşu olan iki ülke, Türkiye'nin müdahalesi ve oynadığı rol sayesinde kalkınmaya ve iki ulusun refahına daha fazla odaklanacaktır." dedi.

Bakan Sheikhali, Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi'nin ardından, Türkiye-Somali ilişkilerine ve Ankara'daki temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sheikhali, iki ülkenin uzun soluklu ve tarihi bir ilişkisinin olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz, kıtlık ve insani ihtiyaçlar bağlamında Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin üstünden neredeyse 15 yıl geçti. O zamandan bu yana bu işbirliği büyüdü ve kalkınmadan askeri işbirliğine ve şimdi de adalet ve adli işbirliğine kadar pek çok sektörü kapsar hale geldi." diye konuştu.

Türkiye'nin Somali üzerindeki etkisinin her evde ve sokakta, satın alınan ürünlerde ve toplumsal ilişkilerde hissedildiğini ifade eden Sheikhali, "Bu o kadar büyüdü ki artık iki toplum birbirinin aynısı. Artık Türkçe konuşabilen ve bu ülkede eğitim görmüş büyük bir Somali topluluğu var. Yani bu çok büyük ve çok dikkati çekici." dedi.

Hem Etiyopya hem de Somali için yeni bir başlangıç

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girmesi hakkında konuşan Sheikhali, "Türkiye, bu iki ülkeyi, Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirmede ve son mutabakat zaptıyla ortaya çıkan anlaşmazlığın başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmasında çok önemli bir rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Sheikhali, Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan bildirinin hem Etiyopya hem de Somali için yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Umuyoruz ki artık komşu olan iki ülke, Türkiye'nin müdahalesi ve oynadığı rol sayesinde kalkınmaya ve iki ulusun refahına daha fazla odaklanacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında imzalanan Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması ve Hükümlü Nakli Anlaşması'na işaret eden Sheikhali, şöyle devam etti:

"Bu, iki ülkenin artık adli düzeyde faaliyet gösterebileceği anlamına geliyor. Ayrıca bu yılın başlarında imzaladığımız bir mutabakat zaptı var. Bu da Somali'nin Türkiye'nin uzmanlık ve deneyiminden, hukukçuların eğitiminden faydalanacağı ve ayrıca suçların soruşturulmasında bize yardımcı olacağı anlamına geliyor. Bu da adalet sistemimize başarılı bir adalet dağıtımı getirecektir."

Sheikhali, ülkesinin Türkiye'ye "minnettar "olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin oynadığı rol sayesinde Somali dönüştü ve iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik giderek artıyor. Artık her alanda ve her sektörde işbirliği yapıyoruz. ve umuyorum ki bu daha da büyüyecek ve ileride iki ulusun birlikte büyük bir geleceğe sahip olduğunu göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Adalet Bakanı Sheikhali'den Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk rolüne övgü Açıklaması - Son Dakika

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