Somali, Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onaylayan 50. Ülke Oldu - Son Dakika
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Somali, Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onaylayan 50. Ülke Oldu

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Somali, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'nın onay belgesini Afrika Birliği'ne teslim ederek anlaşmayı onaylayan 50. ülke oldu. Bu adım, ülkedeki işletmelerin Afrika pazarlarına erişimini genişletecek, yabancı yatırımları çekmesi ve ihracatı artırması bekleniyor.

Somali, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'nın onay belgesini Afrika Birliğine resmen sunarak anlaşmayı onaylayan 50'nci ülke oldu.

Somali Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan onay belgesini Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen törende teslim etti.

Belgenin teslim edilmesiyle, anlaşmanın Somali Federal Parlamentosunca kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından imzalanmasının ardından yürütülen resmi onay süreci tamamlandı.

Hassan, "Somali bugün AfCFTA'nın 50'nci resmi üyesi oldu. Bundan sonraki görevimiz, gümrük ve vergi süreçlerini uyumlu hale getirmek, Somalili işletmelerin gümrüksüz ticaret düzenlemelerinden yararlanmalarını desteklemek ve anlaşmanın hükümlerinin etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Onayın Somali'ye daha geniş pazarlara erişim, güçlü ticaret ve daha fazla istihdam imkanı sunacağını belirten Hassan, anlaşmanın ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Somali'nin AfCFTA'ya katılımının ülkedeki işletmelerin Afrika pazarlarına erişimini genişletmesi, yabancı yatırımları çekmesi, ihracatı artırması ve ülkenin bölgesel değer zincirlerine katılımını güçlendirmesi bekleniyor.

Açıklamada, anlaşmanın uygulanmasına Ticaret ve Sanayi Bakanlığının öncülük edeceği, ulusal mevzuat ve ticari uygulamaların AfCFTA kapsamındaki yükümlülüklerle uyumlu hale getirileceği belirtildi.

Bakanlığın bu süreci hızlandırmak amacıyla AfCFTA Ulusal Koordinasyon Ofisini kurduğu aktarılan açıklamada, ofisin federal kurumlar, eyalet yönetimleri, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacağı bildirildi.

Somali hükümeti, anlaşmanın onay sürecine destek veren Federal Parlamento, Cumhurbaşkanlığı, Afrika Birliği Komisyonu, AfCFTA Sekretaryası ile ulusal ve uluslararası paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

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