Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye ile İşbirliği Stratejik - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye ile İşbirliği Stratejik

13.06.2026 17:20
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Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin maden arama faaliyetlerindeki önemini vurgulayarak destek talep etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadesini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali merkezli Dawan TV'ye, ülkesinin anayasal süreci, güvenlik politikaları, dış ilişkiler ve hidrokarbon aramaları başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyor." diyen Mahmud, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası ortaklarla yürütülen süreçte bazı hidrokarbon bloklarının tahsis edildiğini ifade etti.

Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mahmud, Somali'nin 12 hidrokarbon blokunu yatırımcılara açtığını aktararak, "Bunların yalnızca 3'ünü Türkiye'ye verdik, diğer 9'unu Batılı ülkelere verdik. 7 bloku alan bir şirket, kısa süre önce geldi ve yatırım yapma gücünün olmadığını söyleyerek kuyuları geri verdi." diye konuştu.

Somali'nin uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek istediğini vurgulayan Mahmud, "Bizler dünyanın bize gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud ayrıca, yatırım yapamayan bazı şirketlerin sahalardan çekildiğini söyleyerek "Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülke açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmalarının Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Dış politika karşılıklı çıkar temelinde"

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, dış politikanın karşılıklı çıkar esasına dayandığını belirterek bazı işbirliklerinin bu çerçevede değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ABD ile ilişkilerin genel olarak iyi seviyede olduğunu, bazı siyasi tartışmaların ise iç dinamiklerden kaynaklandığını ifade ederek "İsrail konusunda mevcut yaklaşım politik ve insani gerekçelere dayanıyor. Şu aşamada resmi diplomatik ilişki kurulması gündemde değil." diye konuştu.

Son olarak Mahmud, Somali'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümünün güçlü devlet kapasitesinin inşasından geçtiğinin altını çizerek, devlet güçlendikçe birçok meselenin doğal olarak çözüleceğini dile getirdi.

Eş-Şebab'a karşı mücadele sürüyor

Cumhurbaşkanı Mahmud, devlet inşası süreci, güvenlik mücadelesi ve ekonomik kaynakların değerlendirilmesinin eş zamanlı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

2012 geçici anayasasına ilişkin tartışmalarda metnin "değiştirilemez değil, ihtiyaçlara göre güncellenebilen, yaşayan bir belge" olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Mahmud, anayasa sürecinde nihai sorumluluğun parlamentoya ait olduğunu, mevcut çerçevenin gerektiğinde revize edilebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek güvenlik alanındaki ilerlemenin devlet inşasının temel unsuru olduğunu ifade etti.

Kara, hava ve deniz unsurlarından oluşan Somali güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırıldığını ancak sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mahmud, uluslararası toplumun Somali'ye uzun yıllardır destek verdiğini ancak kalıcı devlet kurumlarının inşasının zaman aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Somali, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye ile İşbirliği Stratejik - Son Dakika

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