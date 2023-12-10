Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma

Asgari ücret zammı için Destici de rakam verdi: Bunun altı kabul edilemez

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, bir motokuryeye çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

"SIFATI NE OLURSA OLSUN HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİT"

"Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir." diyen Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.