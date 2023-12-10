 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

10.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:45
Abone Ol

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, bir motokuryeye çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma

"SIFATI NE OLURSA OLSUN HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİT"

"Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir." diyen Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma

KAZADA KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma
Yunus Emre Göçer

YAKALAMA KARARI ÇIKTI AMA YURT DIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma
Mohammed Hassan Shekh Mohamud

Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma - Son Dakika


18:17
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek
17:43
Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
17:23
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma
17:17
Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler
17:11
Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı
17:10
Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
16:59
Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuran Jorge Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuran Jorge Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri
16:53
Takside eski eşinin boğazını keserek katletti Takside eski eşinin boğazını keserek katletti

Son Dakika
18:17 Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek
17:43 Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
17:23 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma
17:17 Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler
17:11 Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı
17:10 Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
16:59 Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuran Jorge Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri
16:53 Takside eski eşinin boğazını keserek katletti
16:41 Hamza Dağ, kente yapılan yatırımları paylaşan Tunç Soyer'in Ali Cengiz oyununu bozdu
16:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnsan Hakları Günü'nde Filistin mesajı: 10 dakikada bir çocuk ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 19:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement