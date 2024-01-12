Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi
Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği ve ifade verdikten sonra yakalamasının kaldırıldığı öğrenildi.
12.01.2024 - 17:41,
Güncelleme: 17:42
DHA : Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Mohammed Hassan, Yunus Emre, Somali, Fatih, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi - Son Dakika