Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi

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DHA : Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.