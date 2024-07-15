Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlama sonucunda 10 araç kullanılamaz hale gelirken, birçok bina da hasar gördü. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

15.07.2024 10:16
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- Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

MOGADİŞU - Somali'de bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam saatlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.

Somali\'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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