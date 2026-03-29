Somali'de Doğrudan Seçim Dönemi Başladı

29.03.2026 10:38
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede uzun yıllardır uygulanan "dolaylı seçim sisteminin" sona erdiğini, halkın doğrudan temsilcilerini seçmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte "Şu kişi milletvekili olsun, bu olmasın" anlayışıyla yürütülen "dolaylı seçim sisteminin" artık geride kaldığına işaret ederek, "Milletvekilleri, halkın temsilcileridir ve onları seçmesi gereken de bizzat halktır." dedi.

Mahmud, yaşam koşullarının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "30 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz yaşam tarzından, alışkanlıklardan ve koşullardan daha iyi bir düzene geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başkent Mogadişu'daki kentsel dönüşüm ve yerinden edilme tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Mahmud, güvenlik ve altyapı sorunlarına dikkati çekti.

Mahmud, "Harabe haline gelmiş bölgelerden uzaklaşalım. Yangın çıktığında itfaiyenin ulaşamadığı, her gün mal kaybının yaşandığı yerleri terk edelim. Daha güvenli ve düzenli alanlara geçelim." çağrısında bulundu.

Mogadişu'nun ülke için sembolik önemine dikkati çeken Mahmud, başkentin tüm Somali'yi temsil ettiğini dile getirdi.

Mahmud, "Bu şehir, Somali'nin yüzüdür. Bir insana bakmaya yüzünden başlarsınız, ayaklarından değil. Mogadişu, Somali'nin yüzüdür. Eğer yüzü temiz ve düzenli değilse geri kalanı da iyi görünmez." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

