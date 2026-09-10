Somali'de Türkiye-Somali ilişkileri paneli düzenlendi, Duran'dan toprak bütünlüğü vurgusu - Son Dakika
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Somali'de Türkiye-Somali ilişkileri paneli düzenlendi, Duran'dan toprak bütünlüğü vurgusu

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İletişim Başkanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 'Türkiye-Somali İlişkilerinde Yeni Dönem' başlıklı panel düzenledi. Panelde İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı yayınlanarak Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından Somali'de 'Türkiye-Somali İlişkilerinde Yeni Dönem: Güven, İşbirliği ve Stratejik Ortaklık' paneli düzenlendi.

İletişim Başkanlığı tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da 'Türkiye-Somali İlişkilerinde Yeni Dönem: Güven, İşbirliği ve Stratejik Ortaklık' paneli gerçekleştirildi. SETA Vakfı Dış Politika Araştırmacısı Tunç Demirtaş'ın moderatörlüğündeki panelde; Somali Federal Cumhuriyeti Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasım Mohamud, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Somaville Üniversitesi Öğretim Üyesi Yahya Amir Hagi İbrahim, Somali Federal Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı Direktörü Mohamed Haji Yussuf ve Somali'nin Afyonkarahisar Fahri Konsolosu Onur Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Panelde iki ülke ilişkilerinin tarihsel arka planı, mevcut ikili işbirliğini değerlendirip, ikili ilişkilerin stratejik boyutu ve ikili işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar gibi kritik hususları akademik ve bütüncül bir perspektifle masaya yatırıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'IN MESAJI YAYINLANDI

Türkiye ve Somali milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı yayınlandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Burhanettin Duran video mesajında, Türkiye'nin kazan-kazan stratejisi temelli bir Somali politikası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının diğer aktörlere göre farklılık arz ettiğine işaret eden ve Türkiye'nin Somali politikasının kapasite geliştirmeye odaklanan uzun soluklu projelere öncelik verdiğini belirten Duran, TİKA, YTB ve Maarif Vakfı gibi birçok kurumun kendi alanlarında Somali'de önemli faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çekti. Afrika Boynuzu'nun bir çok sınamadan geçtiğini dile getiren Duran, Somaliland konusuna dikkat çekerek Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü konusunda kararlı bir tutum sergilediğinin altını çizdi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın yanında durduğunu ifade eden Duran, Somali-Türkiye ilişkilerinin karşılıklı saygı ve kardeşlik üzerine kurulduğunu belirterek ikili ilişkilere karşı yönelen dezenformasyon kampanyalarının sonuç vermeyeceğini aktardı. Duran, panelin inşa edilecek ortak bir geleceğe katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Dış Politika, Mogadişu, Türkiye, Somali, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Türkiye-Somali ilişkileri paneli düzenlendi, Duran'dan toprak bütünlüğü vurgusu - Son Dakika

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