İran'ın Somali ile ilişkilerini yürüten Kenya Büyükelçisi Ali Gulampur, Somali'de tutuklu bulunan 33 İranlı balıkçının serbest bırakıldığını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Gulampur, Somali'de tutuklu İranlı balıkçılar hakkında bilgi verdi.
Gulampur, Somali'de gözaltına alınan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan 33 İranlı balıkçının serbest bırakıldığını belirtti.
İranlı 33 kişi, geçen yıl yaz aylarında Somali emniyet güçleri tarafından Hint Okyanusu'nda el konulan gemilerde gözaltına alınmış ve 6 yıl hapse mahkum edilmişti.
İran söz konusu gemilerin Somali makamlarından alınan izinle balık avladığını iddia ederken, Somali ise bahsedilen ruhsatın kanun dışı yollardan sağlandığını öne sürmüştü.
Son Dakika › Güncel › Somali'de tutuklu bulunan 33 İranlı balıkçı serbest bırakıldı - Son Dakika
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