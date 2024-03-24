Somali'de tutuklu bulunan 33 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Fotoğrafçılık Kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, teorik bilgileri sahada uygulama şansı bulurken, fotoğraf çekim teknikleri ve donanım konularında eğitim alıyor. Kurs eğitmeni Emrullah Akgün, kurslara olan ilginin artmasıyla yeni kurslar açıldığını belirtti. Kursiyerler ise kursun kendilerine donanım kazandırdığını ve fotoğrafçılığın bir sanat olduğunu ifade etti.